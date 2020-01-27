Европейские рынки акций упали более чем на 2% из-за коронавируса

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в понедельник резким падением, потеряв более 2%, на фоне возросших опасений по поводу последствий для экономики в связи со вспышкой вируса в КНР.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 2,26% и составил 414,07 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 2,29%, германский DAX - на 2,74%, французский CAC 40 - на 2,68%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 2,05% и 2,3% соответственно.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о повышении угрозы распространения коронавируса на мировом уровне, сообщают европейские СМИ. "Очень высокий уровень угрозы - в Китае, высокий - на региональном уровне, высокий - на мировом", - говорится в докладе ВОЗ по ситуации с коронавирусом.