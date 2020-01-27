Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 19:53

Европейские рынки акций упали более чем на 2% из-за коронавируса

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в понедельник резким падением, потеряв более 2%, на фоне возросших опасений по поводу последствий для экономики в связи со вспышкой вируса в КНР.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 2,26% и составил 414,07 пункта.

В миреВ Пекине зафиксировали первый случай смерти от нового коронавирусаЧитать подробнее

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 2,29%, германский DAX - на 2,74%, французский CAC 40 - на 2,68%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 2,05% и 2,3% соответственно.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о повышении угрозы распространения коронавируса на мировом уровне, сообщают европейские СМИ. "Очень высокий уровень угрозы - в Китае, высокий - на региональном уровне, высокий - на мировом", - говорится в докладе ВОЗ по ситуации с коронавирусом.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

10
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
рынок акций Европа

Новости по теме

Новости

Рубль вечером резко дешевеет к доллару и евро

Золото из-за коронавируса подорожало до максимума за шесть лет

Золото из-за коронавируса подорожало до максимума за шесть лет

Первый миллиард кубометров газа поставлен по "Турецкому потоку"

Brent подешевела до трехмесячных минимумов из-за коронавируса

Brent подешевела до трехмесячных минимумов из-за коронавируса

Минтранс и ВЭБ подготовили конкурирующие проекты по обновлению парка автобусов

Минтранс и ВЭБ подготовили конкурирующие проекты по обновлению парка автобусов

Brent подешевела до $59,29 за баррель из-за коронавируса

Давос понижает градус. Обобщение

Давос понижает градус. Обобщение
Новый коронавирус в Китае

Ростуризм предупредил о штрафах за отказ от туров в Китай

Проверка нашла в самолетах Bek Air скрепленные скотчем детали и тазики под протекающими двигателями

Лукашенко заявил, что Москва "кинула" Минск с ценой на российский газ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');