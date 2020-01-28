Житель китайской деревни пожертвовал 15 тыс. медицинских масок

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Житель деревни в китайской провинции Хунань безвозмездно передал сотрудникам служб здравоохранения страны 15 тыс. медицинских масок, сообщает телеканал China Global.

По его информации, мужчина является сотрудником фабрики, которая занимается производством масок. В прошлом году в качестве части зарплаты вместо денег он получил партию масок, которую теперь пожертвовал для борьбы с распространением эпидемии.

Ранее сообщалось, что ряд медицинских учреждений, в том числе расположенных в Пекине, обратился с призывом к общественности с просьбой передать маски, халаты и другие медицинские изделия в медучреждения из-за их нехватки.

Руководители китайских заводов, производящих медицинские маски, ранее в январе срочно вызвали сотрудников на работу, чтобы справиться с возросшим спросом на маски из-за распространения в стране опасного коронавируса. Лишенным праздников работникам пообещали выплатить повышенные в четыре раза зарплаты.

Кроме того, сообщалось, что ранее в январе китайцы за несколько дней купили сотни миллионов медицинских масок на торговых интернет-площадках.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились свыше 4,5 тыс. человек, более 100 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германии и Франция.