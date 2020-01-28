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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:57

Посольство КНР в Дании потребовало извинений у газеты за карикатуру на коронавирус

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Посольство КНР в Дании потребовало извинений у газеты Jyllands-Posten за карикатуру, на которой на китайском флаге вместо звезд изображен коронавирус.

"Без какого-либо сочувствия или сопереживания она (газета - ИФ) переступила границу, нарушив нормы этики свободы слова и нормы цивилизованного общества", - говорится в заявлении посольства, опубликованном на его официальном сайте.

В нем отмечается, что газета и художник, являющийся автором карикатуры, Нильс Бо Бойесен должны принести извинения китайскому народу за публикацию. Карикатура вышла в номере газеты за 27 января. На ней изображен алого цвета флаг КНР, вместо звезд на котором - желтые вирусы.

Главный редактор издания Якоб Нибро заявил, что газета не собиралась насмехаться над обстановкой в Китае. При этом он отказался приносить извинения.

"Мы не можем принести извинения за что-то, что мы не считаем неправильным. Мы не собирались унижать или высмеивать ситуацию в Китае, и мы не думаем, что изображение это делает", - сказал он журналистам.

По последним данным, как минимум 106 человек умерли в результате заражения вирусом, подтверждено 4603 случая заражения в Китае.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 28 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай Дания Jyllands-Posten Нильс Бо Бойесен Якоб Нибро

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