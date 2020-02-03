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В Благовещенске из двух десятков школ эвакуировали больше 16 000 человек

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Благовещенске в 21 школе провели эвакуации из-за сообщений о минировании. Всего из 35 корпусов вывели больше 15 000 детей и 1100 сотрудников, сообщили в мэрии города.

В девяти школах бомб не нашли, в остальных проверки продолжаются.

Ранее сообщалось, что из-за анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве пришлось эвакуировать все школы Благовещенска, так как в письме с угрозами номер школы не был указан.

Также проверки из-за писем о минировании прошли в двух школах Комсомольска-на-Амуре. Кроме того, анонимные сообщения о минировании поступили в три школы Биробиджана, но две из них были на карантине по ОРВИ.

Волна лжеминирований продолжается в России с 28 ноября, чаще всего угрозы поступают в адрес учреждений Москвы и Петербурга, иногда - и в других крупных городах. ФСБ и Роскомнадзор, чтобы бороться с массовой рассылкой ложных сообщений о бомбах, заблокировали почтовые сервисы Startmail и Protonmail.

Благовещенск Амурская область Комсомольск-на-Амуре Биробиджан ФСБ Роскомнадзор

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