В Австралии удалось создать лабораторную копию "уханьского" вируса

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Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Ученым из Института инфекционных заболеваний и иммунологии в Мельбурне удалось успешно создать копию остроинфекционного "уханьского" коронавируса, сообщает в среду австралийское телевидение.

По словам экспертов, это поможет быстрее создать необходимую вакцину. О результатах работы ученые проинформируют Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Ранее в среду сообщалось, что Китай передал российским ученым геном нового коронавируса 2019-nCoV, специалисты двух стран будут вместе разрабатывать вакцину. Данные о геноме позволили российским специалистам быстро разработать экспресс-тесты, которые позволяют в течение двух часов идентифицировать вирус в организме человека, рассказали в генконсульстве РФ в Гуанчжоу.

Во вторник, 28 января, стало известно, что группа исследователей из Гонконга уже разработала вакцину от коронавируса, однако начать использовать ее можно будет лишь после клинических испытаний, на которые может уйти по меньшей мере один год. Вакцины против "уханьской" инфекции также разрабатывают в России и США.