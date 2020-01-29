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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:24

В Австралии удалось создать лабораторную копию "уханьского" вируса

В Австралии удалось создать лабораторную копию "уханьского" вируса
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Ученым из Института инфекционных заболеваний и иммунологии в Мельбурне удалось успешно создать копию остроинфекционного "уханьского" коронавируса, сообщает в среду австралийское телевидение.

По словам экспертов, это поможет быстрее создать необходимую вакцину. О результатах работы ученые проинформируют Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Новый коронавирус в Китае

Ранее в среду сообщалось, что Китай передал российским ученым геном нового коронавируса 2019-nCoV, специалисты двух стран будут вместе разрабатывать вакцину. Данные о геноме позволили российским специалистам быстро разработать экспресс-тесты, которые позволяют в течение двух часов идентифицировать вирус в организме человека, рассказали в генконсульстве РФ в Гуанчжоу.

Во вторник, 28 января, стало известно, что группа исследователей из Гонконга уже разработала вакцину от коронавируса, однако начать использовать ее можно будет лишь после клинических испытаний, на которые может уйти по меньшей мере один год. Вакцины против "уханьской" инфекции также разрабатывают в России и США.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 29 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Мельбурн Австралия Институт инфекционных заболеваний и иммунологии ВОЗ Китай

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