Американские журналисты сообщили о высадке в Ливии турецких военных

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - На фоне решения Анкары об оказании военной помощи признанному на Западе ливийскому Правительству национального согласия (ПНС) к контролируемой им столице Триполи подошли два фрегата ВМС Турции, сообщает американские издание Drive, ссылаясь на появившиеся в сети фотографии.

Издание также пишет о неподтвержденных сведениях, что в Триполи осуществлена высадка турецких военных и бронетехники.

В середине января стало известно об отправке Турцией своих военных в Ливию в рамках соглашения с правительством этой североафриканской страны. В Триполи запросили помощь, чтобы противостоять наступлению на столицу Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал тогда, что Анкара продолжит использовать все доступные средства для нормализации ситуации в Ливии. Кроме этого, он упомянул заключенный между Анкарой и Триполи в 2019 году договор о разграничении морских зон.

"Отныне более не будет законным искать нефть или строить трубопровод между ливийскими и турецкими берегами без получения на то разрешения от Ливии и Турции", - сказал президент.

Турецкая военная помощь Ливии

В начале января 2020 года парламент Турции поддержал отправку турецких военнослужащих в Ливию. Таким образом, правительство Турции получило разрешение на оказание военной помощи Триполи.

Ранее сообщалось, что законопроект, предусматривающий военную помощь Анкары властям Ливии, поступил в высшее законодательное собрание Турции 30 декабря. До этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган направил данный законопроект на рассмотрение парламента и выразил надежду, что документ будет утвержден 7 или 8 января.

Он подчеркнул, что Турция намерена оказывать всю необходимую поддержку правительству национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, признанному международным сообществом.

По данным СМИ, в декабре 2019 года правительство национального согласия Ливии официально попросило Турцию об оказании военной помощи для обороны Триполи от наступающих на город сил Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

Эрдоган ранее несколько раз говорил о том, что в Ливии действуют бойцы ЧВК "Вагнер" из России, которые, по его словам, воюют на стороне Хафтара.