В Великобритании диагностировали первые два случая заболевания коронавирусом

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Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Британские медики зафиксировали первые два случая заболевания новым типом коронавируса, сообщило в пятницу министерство здравоохранения Соединенного Королевства.

"Мы можем подтвердить, что анализы двух пациентов в Англии - членов одной семьи - дали положительные результаты на коронавирус", - говорится в заявлении ведомства. Согласно заявлению, заболевшие получают специальное лечение, а Минздрав в свою очередь активно пытается определить, с кем успели контактировать зараженные, с целью не допустить дальнейшего распространения заболевания.

За истекшие сутки в Китае зарегистрировано 1 тыс. 982 новых случаев заболевания пневмонией, вызываемой коронавирусом, скончались 43 человека. Из новых смертельных случаев 42 приходятся на провинцию Хубэй - эпицентр распространения болезни, один - на граничащую с Россией провинцию Хэйлунцзян.

Всего по стране с декабря 2019 года, когда коронавирус начал распространяться из Уханя, зарегистрировано 9 тыс. 692 подтвержденных случая заболевания, жертвами эпидемии стали 213 человек. После успешного прохождения курс лечения из медучреждений выписан 171 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного совещания в четверг, 30 января, объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

По меньшей мере 102 случая заражения зафиксированы в 19 других странах (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония, Филиппины, Индия, Италия, Финляндия, ОАЭ).