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Эксперты правительства Китая планируют взять коронавирус под контроль к апрелю

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Китайские и иностранные эксперты считают, что ситуацию с распространением коронавируса COVID-19 удастся взять под контроль к апрелю, заявил руководитель экспертной комиссии Госкомитета здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Новый коронавирус в Китае

Он напомнил, что раньше специалисты прогнозировали, что пик распространения инфекции придется на середину или конец февраля. Резкий всплеск произошел в Ухане, столице Хубэя, но в других городах этого не произошло.

По словам эксперта, "после 15 февраля количество заболевших стало снижаться", и теперь есть уверенность, что эпидемия "будет в основном под контролем в апреле".

Иностранные эксперты, которые предсказывали, что число заразившихся может превысить 160 000 человек, однако они "не учитывали решительные меры, принимаемые китайским правительством", отметил Чжун Наньшань. Он также призвал наладить широкое международное сотрудничество и обмен опытом по борьбе с инфекцией, в частности, с с Южной Кореей и Ираном, где инфекция распространяется очень быстро.

Эксперт также отметил, что хотя первые случаи заражения коронавирусом были отмечены в Ухане, это не значит, что COVID-19 появился именно в Китае.

Ранее сообщалось, что первые случаи заражения вирусом, вызывающим в тяжелых случаях пневмонию, были зафиксированы в Ухане в декабре. Все первые заразившиеся бывали на местном рынке, где продают экзотических животных и их мясо.

Хроника 09 января – 27 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай Чжун Наньшань Ухань Хубэй

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