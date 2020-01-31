В Италии выявили первые случаи заражения новым коронавирусом

В связи с этим страна приостанавливает авиасообщение с Китаем

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Италия приостанавливает авиасообщение с Китаем после обнаружения на Апеннинах первых двух случаев заражения новым коронавирусом, сообщил итальянский премьер Джузеппе Конте на пресс-конференции в Риме.

По его словам, министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца только что одобрил соответствующее распоряжение, закрывающее авиасообщение с Китаем.

Конте также уточнил, что новый коронавирус был выявлен у двух китайских туристов. Они почувствовали себя плохо в Риме и были госпитализированы.

Оба не имеют отношения к круизному лайнеру Costa Smeralda, которое находится в порту города Чивитавеккья. Врачи полагали, что коронавирусом мог быть заражен один из китайских пассажиров, однако подозрения не подтвердились.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. За пределами Китая случаи заражения вирусной пневмонией зафиксированы уже в двух десятках стран, в том числе в Сингапуре, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, ОАЭ, Германии, Франции, Финляндии, Австралии. В России случаев заболевания не выявлено.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного совещания объявила вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. В то же время глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что веских оснований для введения ограничений на международные поездки и торговлю пока нет.