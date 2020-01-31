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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 02:30

Число жертв нового коронавируса в Китае превысило 200 человек

Подтверждено уже более 9 тысяч случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - За истекшие сутки в Китае зарегистрировано 1 982 новых случая заболевания пневмонией, вызываемой новым коронавирусом, скончались 43 человека, сообщает Госкомитет КНР по вопросам здравоохранения.

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Из новых смертельных случаев 42 приходятся на провинцию Хубэй - эпицентр распространения болезни, один - на граничащую с Россией провинцию Хэйлунцзян.

Всего в Китае с начала вспышки заболевания подтверждено 9 692 случаев заражения коронавирусом, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного курса лечения из больниц выписан 171 человек.

В Гонконге число больных новой пневмонией достигло 12, в Макао - семи, на Тайване - девяти. В провинции Хубэй, где в декабре прошлого года началась вспышка заболевания, за сутки от коронавируса умерли 42 человека, подтверждено 1 220 новых случаев заболевания. Большинство (30) смертей приходятся на административный центр провинции - город Ухань.

Накануне в Китае было выявлено 7 711 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 170 человек скончались.

За пределами Китая случаи заражения вирусной пневмонией зафиксированы уже примерно в двух десятках стран, в том числе в Сингапуре, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, ОАЭ, Германии, Франции, Финляндии, Австралии. В России случаев заболевания не выявлено.

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного совещания объявила вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. В то же время глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что веских оснований для введения ограничений на международные поездки и торговлю пока нет. Он высоко оценил меры, принимаемые Китаем для сдерживания распространения заболевания, и назвал их "новым стандартом действий для таких ситуаций".

Китай Ухань Хубэй

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