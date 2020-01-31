За сутки 42 человека умерли от коронавируса в китайской провинции Хубэй

Выявлено более 1,2 тысячи новых больных

Врачи в защитных костюмах в уханьском госпитале (Хубэй) Фото: Reuters

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - За истекшие сутки в китайской провинции Хубэй от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 42 человека, подтверждено 1 220 новых случаев заболевания, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

Из 42 случаев летального исхода 30 приходятся на административный центр провинции - город Ухань, - который стал эпицентром распространения болезни.

Всего с начала вспышки заболевания в Хубэе зарегистрировано 5 806 заболевших. Число смертельных случаев достигло 204, причем 159 пациентов скончались в Ухане.

После успешного прохождения курса лечения 116 человек выписаны из медучреждений, в больницах остаются 5 486 человек, еще более 32 тысяч находятся под наблюдением после контактов с больными.

Накануне в Хубэе было зарегистрировано 1 032 новых случая заболевания пневмонией и 37 случаев летального исхода.

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного совещания объявила вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. В то же время глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что веских оснований для введения ограничений на международные поездки и торговлю пока нет. Он высоко оценил меры, принимаемые Китаем для сдерживания распространения заболевания, и назвал их "новым стандартом действий для таких ситуаций".

Новый коронавирус из Уханя

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус.

За пределами Китая случаи заражения вирусной пневмонией зафиксированы уже в двух десятках стран, в том числе в Сингапуре, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, ОАЭ, Германии, Франции, Финляндии, Австралии. В России случаев заболевания не выявлено.

Накануне во всем Китае было подтверждено 7 711 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), прирост за сутки составил 29% (1 737). Наибольшее количество заболевших было зарегистрировано в провинции Хубэй (4 587). Летальность составляет 2,2% (170 случаев), что ниже, чем при вызываемых возбудителями семейства коронавирусов атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) (вспышка 2003 году) и Ближневосточного респираторного синдрома (MERS) (36%).