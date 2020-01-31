Южная Корея эвакуировала половину сограждан из китайского Уханя

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Первый самолет, эвакуировавший 367 южнокорейцев из пораженного коронавирусом китайского города Ухань, прибыл в Сеул в пятницу, сообщает Yonhap.

Самолет приземлился в Международном аэропорту Кимпхо в Сеуле. По данным агентства, на нем были доставлены на родину около половины из 720 граждан Южной Кореи, обратившихся с просьбой об эвакуации.

Как отмечается, перед посадкой на рейс в Международном аэропорту Уханя Тяньхэ пассажиры прошли тщательный медицинский осмотр. Теперь они должны пройти повторную проверку на новый тип коронавируса, после чего их разместят в местах временного пребывания в городах Чинчхон и Асан. На карантине они пробудут две недели - таков максимальный инкубационный период заболевания, в среднем же симптомы появляются на третий-седьмой день.

Южная Корея намерена направить еще один самолет в Ухань, чтобы доставить оставшихся граждан домой.

Новый коронавирус в Китае

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус.

За пределами Китая случаи заражения вирусной пневмонией зафиксированы уже в двух десятках стран, в том числе в Сингапуре, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, ОАЭ, Германии, Франции, Финляндии, Австралии. В России случаев заболевания не выявлено.

По последним данным, в Китае от пневмонии, вызванной новым коронавирусом (2019-nCoV), скончались 213 человек, с начала вспышки подтверждено 9 692 случаев заражения. За истекшие сутки выявлены 1 982 новых заболевших, скончались 43 человека.

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного совещания объявила вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. В то же время глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что веских оснований для введения ограничений на международные поездки и торговлю пока нет.