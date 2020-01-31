ВТБ отменил командировки сотрудников в страны Азии

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - ВТБ временно запретил командировки сотрудников в Китай, Гонконг, Вьетнам, Камбоджу, Малайзию, Таиланд, Тайвань, Сингапур и Шри-Ланку из-за вспышки коронавирусной инфекции, рассказал источник "Интерфакса" в банке.

Ограничение ввели с 31 января.

Компания также рекомендовала сотрудникам отказаться от частных поездок в эти страны.

ВТБ также уведомил, что разрабатывает профилактические рекомендации для сотрудников в офисах по всей России, в первую очередь в регионах, граничащих с Китаем.

"Интерфакс" направил запрос в ВТБ.

В Китае с декабря 2019 года началось распространение нового коронавируса, вызывающего пневмонию. Источником вспышки считается Ухань, столица провинции Хубэй.

На утро 31 января в Китае с учетом Гонконга, Макао и Тайваня было подтверждено 9 692 случаев заражения коронавирусом, за сутки это число выросло на 1982. Число погибших составило 213. Вылечили 171 заболевшего. В провинции Хубэй число заболевших достигло 5806, умерших - 204.