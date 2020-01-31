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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 11:34

ВТБ отменил командировки сотрудников в страны Азии

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - ВТБ временно запретил командировки сотрудников в Китай, Гонконг, Вьетнам, Камбоджу, Малайзию, Таиланд, Тайвань, Сингапур и Шри-Ланку из-за вспышки коронавирусной инфекции, рассказал источник "Интерфакса" в банке.

Новый коронавирус в Китае

Ограничение ввели с 31 января.

Компания также рекомендовала сотрудникам отказаться от частных поездок в эти страны.

ВТБ также уведомил, что разрабатывает профилактические рекомендации для сотрудников в офисах по всей России, в первую очередь в регионах, граничащих с Китаем.

"Интерфакс" направил запрос в ВТБ.

В Китае с декабря 2019 года началось распространение нового коронавируса, вызывающего пневмонию. Источником вспышки считается Ухань, столица провинции Хубэй.

На утро 31 января в Китае с учетом Гонконга, Макао и Тайваня было подтверждено 9 692 случаев заражения коронавирусом, за сутки это число выросло на 1982. Число погибших составило 213. Вылечили 171 заболевшего. В провинции Хубэй число заболевших достигло 5806, умерших - 204.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 31 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
ВТБ Китай Вьетнам Гонконг

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