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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 09:40

Власти КНР вывезут жителей Хубэя из Таиланда и Малайзии

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Правительство Китая 31 января отправит два самолета китайских авиакомпаний в Бангкок и Кота-Кинабалу (Малайзия) для того, чтобы вывезти на родину жителей провинции Хубэй, сообщило управление гражданской авиации Китая (УГАК).

Новый коронавирус в Китае

Ранее китайский МИД объявил, что организует чартерные рейсы, чтобы привезти домой туристов из Хубэя, которые застряли в других странах из-за прекращения транспортного сообщения с провинцией, закрытой на карантин. Это решение было принято с учетом "проблем, с которыми граждане Китая сталкиваются в других странах", отметил представитель ведомства (цитата по CGTN). По сведениям журналистов, жителям проблемной провинции стали отказывать в посадке на коммерческие рейсы.

Столица Хубэя Ухань, откуда с декабря начал распространяться новый коронавирус, вызывающий пневмонию, полностью закрыт на въезд и выезд для всех видов транспорта с 23 января. Иностранцев оттуда вывозят только централизованно и по договоренности с китайскими властями. Всех выезжающих из Хубэя помещают в карантин.

На утро 31 января в Китае с учетом Тайваня, Гонконга и Макао зафиксировано 9 692 случаев заражения новым коронавирусом, за сутки это число выросло на 1982. Число погибших выросло на 43, до 213. Вылечили 171 заболевшего. По меньшей мере 98 случаев заражения зафиксированы в 18 других странах.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Китай Ухань Хубэй

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