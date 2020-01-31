Власти КНР вывезут жителей Хубэя из Таиланда и Малайзии

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Правительство Китая 31 января отправит два самолета китайских авиакомпаний в Бангкок и Кота-Кинабалу (Малайзия) для того, чтобы вывезти на родину жителей провинции Хубэй, сообщило управление гражданской авиации Китая (УГАК).

Ранее китайский МИД объявил, что организует чартерные рейсы, чтобы привезти домой туристов из Хубэя, которые застряли в других странах из-за прекращения транспортного сообщения с провинцией, закрытой на карантин. Это решение было принято с учетом "проблем, с которыми граждане Китая сталкиваются в других странах", отметил представитель ведомства (цитата по CGTN). По сведениям журналистов, жителям проблемной провинции стали отказывать в посадке на коммерческие рейсы.

Столица Хубэя Ухань, откуда с декабря начал распространяться новый коронавирус, вызывающий пневмонию, полностью закрыт на въезд и выезд для всех видов транспорта с 23 января. Иностранцев оттуда вывозят только централизованно и по договоренности с китайскими властями. Всех выезжающих из Хубэя помещают в карантин.

На утро 31 января в Китае с учетом Тайваня, Гонконга и Макао зафиксировано 9 692 случаев заражения новым коронавирусом, за сутки это число выросло на 1982. Число погибших выросло на 43, до 213. Вылечили 171 заболевшего. По меньшей мере 98 случаев заражения зафиксированы в 18 других странах.