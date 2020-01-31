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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 06:53

Приехавшие из Китая уральцы начали жаловаться на попытки не пускать их на работу и в кафе

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Свердловской области граждане КНР и побывавшие в Китае россияне пожаловались в Роспотребнадзор, что их не пускают на работу, в кафе, гостиницы, а их детей не пускают в школы и детские сады. Об этом сообщило региональное управление ведомства.

Новый коронавирус в Китае

Таких указаний компаниям и учреждениям не давали, и их не обязывали требовать от граждан, прибывших из Китая, медицинские справки или результаты анализов, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Пока чиновники получили семь таких жалоб, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе управления.

Обследование на заражение новым коронавирусом 2019-nCoV проводится, только если у людей, приехавших из Китая, в течение 14 дней после приезда появятся симптомы острой респираторной вирусной инфекции, напомнили в ведомстве. Таких граждан будут изолировать, класть в больницу и обследовать. Пока в регионе случаев заражения этим вирусом не обнаружено.

В аэропорту "Кольцово" прибывающих проверяют тепловизором и анкетируют. Отработан алгоритм действий медицинского персонала при подозрении на коронавирусную инфекцию.

В целом в Свердловской области в период с 20 по 26 января заболеваемость ОРВИ была на уровне эпидпорога.

На утро 31 января в Китае подтверждено 9 692 случаев заражения коронавирусом, за сутки это число выросло на 1982. Число погибших выросло на 43, до 213. Вылечили 171 заболевшего. В провинции Хубэй число заболевших достигло 5806, умерших - 204.

По меньшей мере 98 случаев заражения зафиксированы в 18 других странах, в том числе Франции, Италии, США и Канаде.

Свердловская область Китай Роспотребнадзор Кольцово

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