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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:20

Канада решила вывезти из Китая членов семей дипломатов

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Правительство Канады решило вывезти из Китая членов семей дипломатов, наиболее уязвимых на фоне распространения коронавируса, вызывающего тяжелую пневмонию. Эвакуировать будут детей, взрослых от 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, пишет The Globe and Mail со ссылкой на четыре источника.

Новый коронавирус в Китае

Самих дипломатов вывозить не будут. Также решение об эвакуации не затрагивает Гонконг.

У Канады в Китае есть посольство в Пекине и генконсульства в Чунцине, Гуанчжоу и Шанхае.

Air Canada с 30 января приостанавливает полеты в Пекин и Шанхай до 29 февраля. Правительство Канады рекомендовало согражданам воздержаться от поездок в Китай, кроме как по крайней необходимости.

США 29 января вывезли из Уханя всех сограждан, включая дипломатов, по прилете их поместили в карантин. Все американские дипмиссии получили разрешение на отъезд персонала и членов семей. Оттава продолжает подготовку к эвакуации из Уханя 160 сограждан, которые обратились к дипломатам за помощью.

На утро 30 января, в Китае с учетом Гонконга, Тайваня и Макао было подтверждено 7736 случаев заражения коронавирусом, вызывающим пневмонию. 170 заболевших умерли. Еще 75 случаев зафиксировано в других странах.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Канада Ухань Китай Оттава США Air Canada

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