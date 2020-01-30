Канада решила вывезти из Китая членов семей дипломатов

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Правительство Канады решило вывезти из Китая членов семей дипломатов, наиболее уязвимых на фоне распространения коронавируса, вызывающего тяжелую пневмонию. Эвакуировать будут детей, взрослых от 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, пишет The Globe and Mail со ссылкой на четыре источника.

Самих дипломатов вывозить не будут. Также решение об эвакуации не затрагивает Гонконг.

У Канады в Китае есть посольство в Пекине и генконсульства в Чунцине, Гуанчжоу и Шанхае.

Air Canada с 30 января приостанавливает полеты в Пекин и Шанхай до 29 февраля. Правительство Канады рекомендовало согражданам воздержаться от поездок в Китай, кроме как по крайней необходимости.

США 29 января вывезли из Уханя всех сограждан, включая дипломатов, по прилете их поместили в карантин. Все американские дипмиссии получили разрешение на отъезд персонала и членов семей. Оттава продолжает подготовку к эвакуации из Уханя 160 сограждан, которые обратились к дипломатам за помощью.

На утро 30 января, в Китае с учетом Гонконга, Тайваня и Макао было подтверждено 7736 случаев заражения коронавирусом, вызывающим пневмонию. 170 заболевших умерли. Еще 75 случаев зафиксировано в других странах.