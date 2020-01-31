Сингапур и Иран из-за коронавируса ввели ограничения на въезд из Китая

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Сингапур полностью закроет границы для лиц, въезжающих с территории КНР, с целью сдержать распространение нового типа коронавируса, сообщает South China Mrning Post.

Въезд в страну будет закрыт, в том числе, для некитайских граждан, которые посещали КНР за последние две недели. Кроме того, приостановлен процесс выдачи виз.

Ограничения в передвижении вступят в силу в субботу, 1 февраля, в 23:59 (18:59 мск пятницы).

Сингапур станет первой страной в регионе, которая ввела запрет на въезд туристов из Китая.

В свою очередь Иран ввел запрет на туристические поездки из Китая в Иран, сообщило агентство ИСНА, ссылаясь на замминистра здравоохранения Алирезу Раиси. Также ограничены деловые поездки.

Раиси также заявил, что "70% которые находятся в городе Ухане в Китае, будут отправлены в Иран на следующей неделе".

Всего по стране с декабря прошлого года в КНР зарегистрировано 9 тыс. 692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курса лечения из медучреждений выписан 171 человек.

Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного совещания в четверг объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.