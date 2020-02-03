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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 13:15

Таджикистан попросил у России помощи в связи со вспышкой коронавируса

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Минздрав Таджикистана запросил у Москвы помощь в профилактике завоза "уханьского" коронавируса 2019-nCoV, в первую очередь ведомству нужны тепловизоры, средства лабораторной диагностики и медицинские препараты. Об этом рассказала начальник пресс-центра министерства Бибихонум Дарвешзода.

Новый коронавирус в Китае

По ее словам, в Роспотребнадзоре пообещали помочь. Сейчас таджикская сторона ждет ответа на направленный перечень необходимого.

Одновременно Таджикистан начал переговоры с Всемирной организацией здравоохранения, чтобы врачей обеспечили спецодеждой.

Центры по карантину для прибывающих из Китая создали в двух больницах. Сейчас в них изолировали около 300 человек, отметила Дарвешзода. Их не лечат, симптомов ОРВИ у них нет, за ними постоянно наблюдают врачи. Если за две недели у них не разовьются признаки пневмонии, их отпустят домой.

Кроме того, Минздрав обратил внимание МИД Таджикистана на проблемы сограждан, возникшие в аэропортах Китая. Студенты, которые хотят уехать из Китая, жалуются, что их с билетами не пускают на рейсы российских и казахстанских авиакомпаний. В Минздраве это считают недопустимым и просят МИД подключить посольство Таджикистана в Китае к решению этой проблемы.

На утро 3 февраля в Китае было подтверждено 17 238 случаев заражения коронавирусом, вызвающим пневмонию, 361 заболевший умер. Еще 148 случаев зафиксированы еще в 22 странах, за пределами Китая умер один заболевший. Среди заразившихся на территории КНР было 16 иностранцев, двое уже выздоровели, сообщает CGTN.

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Таджикистан Роспотребнадзор Китай МИД ВОЗ

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