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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:52

Власти Москвы предупредили аптеки о недопустимости повышения цен на маски

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Столичные власти контролируют ценообразование на противовирусные препараты и маски в аптечных сетях, заявил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Новый коронавирус в Китае

"У каждого москвича должна быть возможность приобрести средства индивидуальной защиты от инфекционных заболеваний. И мы призываем аптечные сети мониторить ситуацию с товарными запасами, особенно по медицинским маскам, контролировать ценообразование. В свою очередь в медицинских организациях департамента здравоохранения Москвы имеется достаточно большой запас необходимых медикаментов, средств защиты и медицинского оборудования", - цитирует пресс-служба Хрипуна, который в понедельник встретился с руководителями крупнейших аптечных розничных сетей Москвы.

По словам Хрипуна, ситуация с наличием достаточного количества профилактических препаратов и средств защиты в московских аптеках, а также с ценами на данные изделия, контролируется департаментом здравоохранения Москвы, Росздравнадзором и Федеральной налоговой службой (ФНС). "И в случае выявления недобросовестных действий будут приняты соответствующие меры", - подчеркнул он.

Ранее о росте цен на маски на фоне ситуации с новым типом коронавируса из Китая сообщили в ряде регионов РФ, в частности, в Омской и Курской областях. А в аптеках Забайкалья, где был выявлен один из первых случаев заражения "уханьской" инфекцией, за неделю раскупили трехгодичный запас этих товаров.

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Москва Алексей Хрипун

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