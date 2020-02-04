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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:52

64 смерти из-за коронавируса зарегистрировали в провинции Хубэй

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В эпицентре распространения нового типа коронавируса китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 64 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, и 2 тыс. 345 новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.

В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончались 48 человек, выявлено 1 тыс. 242 новых больных.

Всего с декабря 2019 года в Хубэе в результате новой пневмонии заболели по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника (19:00 мск понедельника) 13 тыс. 522 человек (в Ухане - 6 тыс. 384), смертельный исход заболевания зафиксирован в 414 случаях (в Ухане - 313 случаев). После выздоровления из медучреждений выписано 396 человек, 10 тыс. 990 больных продолжают лечение в больницах, 58 тыс. 544 человека наблюдаются медиками с подозрением на заражение.

Китай Хубэй коронавирус

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