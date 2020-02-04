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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 06:32

Шестнадцатый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Южной Корее

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Южная Корея во вторник подтвердила 16 случай заражения коронавирусом нового типа.

Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) сообщил, что 42-летняя женщина вернулась 19 января из поездки в Таиланд, 25 января у нее поднялась температура. Несмотря на лечение, ее состояние не улучшилось.

В понедельник ее обследовали на новый тип коронавируса. Тест оказался положительным.

Сейчас пациентка помещена в карантин. Выясняется, где она была и с кем встречалась.

По состоянию на начало вторника вирус, который, как полагают, возник в китайском Ухане, унес жизни 426 человек. Между тем, зараженными числятся более 20 тыс. человек в 27 странах.

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