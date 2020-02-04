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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 11:53

На предотвращение смертей от коронавируса в РФ выделено 1,2 млрд руб.

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Во избежание развития летальных осложнений от коронавируса в России закупается 17 аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и 507 высокочастотных аппаратов вентиляции легких, на это из резервного фонда выделено около 1,2 млрд рублей, сообщил заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой.

Новый коронавирус в Китае

"Основной угрозой осложнений, от которых по сути дела наступает летальной исход, является развитие дыхательной недостаточности на фоне развивающейся неспецифической пневмонии", - сказал Краевой во вторник на заседании комитета по охране здоровья в Госдуме.

По словам замминистра, покупка порядка 17 ЭКМО поможет "закрыть" все регионы этими аппаратами.

Краевой добавил, сейчас делается "основной упор на борьбу с возможными тяжелыми осложнениями, являющимися причиной смерти".

По состоянию на начало вторника вирус, который, как полагают, возник в китайском Ухане, унес жизни 426 человек. Между тем, зараженными числятся более 20 тыс. человек в 27 странах.

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
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