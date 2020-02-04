На предотвращение смертей от коронавируса в РФ выделено 1,2 млрд руб.

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Во избежание развития летальных осложнений от коронавируса в России закупается 17 аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и 507 высокочастотных аппаратов вентиляции легких, на это из резервного фонда выделено около 1,2 млрд рублей, сообщил заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой.

"Основной угрозой осложнений, от которых по сути дела наступает летальной исход, является развитие дыхательной недостаточности на фоне развивающейся неспецифической пневмонии", - сказал Краевой во вторник на заседании комитета по охране здоровья в Госдуме.

По словам замминистра, покупка порядка 17 ЭКМО поможет "закрыть" все регионы этими аппаратами.

Краевой добавил, сейчас делается "основной упор на борьбу с возможными тяжелыми осложнениями, являющимися причиной смерти".

По состоянию на начало вторника вирус, который, как полагают, возник в китайском Ухане, унес жизни 426 человек. Между тем, зараженными числятся более 20 тыс. человек в 27 странах.