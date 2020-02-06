ЕБРР предупредил Минск об "очень ощутимых" последствиях нефтегазовой "войны" с РФ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти надеется, что президенты Белоруссии и России в самое ближайшее время договорятся об условиях торговли энергоресурсами, в противном случае возможны серьезные негативные последствия для белорусской экономики.

"Дискуссия между Белоруссией и Россией (по условиям поставки нефти и газа - ИФ) очень сложная. Потенциально экономические последствия для бюджета и платежного баланса Белоруссии могут быть очень ощутимыми", - заявил Чакрабарти журналистам в четверг в Минске после встреч с президентом Александром Лукашенко и премьер-министром Сергеем Румасом.

При этом Чакрабарти выразил надежду, что "руководители двух государств придут к взаимовыгодному разрешению этого конфликта". Он напомнил, что Лукашенко проведет 7 февраля переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Между тем, по словам главы ЕБРР, Белоруссии следует диверсифицировать внешнюю торговлю, в том числе энергоресурсами. "Совет, который я давал многим постсоветским странам - расширить спектр поставок, диверсифицировать контакты", - сказал Чакрабарти.

В связи с этим он подчеркнул, что визит президента Белоруссии в Австрию в ноябре 2019 года "был очень успешным". "Все в Лондоне это заметили", - добавил глава ЕБРР. С точки зрения диверсификации международных контактов "я рекомендовал ему (белорусскому президенту - ИФ) посетить другие европейские страны", отметил Чакрабарти.

Ранее в четверг Лукашенко заявил, что Россия нарушает свои обязательства по поставкам нефти в Белоруссию, хотя при подписании межправительственных соглашений Москва давала Минску "твердые гарантии" насчет поставок "черного золота". "К примеру, в этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 млн тонн нефти - по 2 млн каждый месяц. В январе было поставлено 500 тыс. - одна четверть", - отмечал белорусский лидер.

В настоящее время Белоруссия и Россия проходят через очередной нефтяной кризис в двусторонних отношениях - поставки нефти из РФ на белорусские НПЗ практически отсутствуют из-за разногласий по цене сырья. Кроме того, сохраняется неопределенность по условиям поставки российского газа в Белоруссию с 1 марта. 31 декабря 2019 года на президентском уровне была достигнута договоренность о сохранении только на январь-февраль 2020 года прошлогодней цены российского газа для Белоруссии ($127 за 1 тыс. кубометров).