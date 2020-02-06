Air France-KLM продлила запрет на полеты в Китай до 15 марта

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Группа авиакомпаний Air France-KLM продлит до 15 марта включительно запрет на рейсы в Китай из-за вспышки нового коронавируса. Такое объявление есть на сайте Air France. Ранее она отменила такие перелеты с 30 января по 9 февраля.

Перерыв продлили на основании полученной информации. В зависимости от развития ситуации с распространением инфекции, с 16 марта группа планирует постепенно возобновить ежедневные рейсы в Шанхай и Пекин из Парижа и Амстердама. Вернуться к нормальному графику в этом случае группа планирует с 29 марта. С этого же дня будут восстановлены перелеты Air France в Ухань, который считается источником новой инфекции.

В конце января полеты в Китай прекратили Air Canada, южнокорейские Air Seoul, Asiana Airlines, Jeju Air и Jin Air, крупнейшая частная авиакомпания Индонезии Lion Air, а также Finnair, Air Macau и сингапурская Jetstar Airways.

На утро 6 февраля в Китае с учетом Тайваня, Гонконга и Макао было подтверждено 28 060 случаев заражения коронавирусом, за пределами Китая - еще больше 200. 565 заболевших умерли, 1100 - выздоровели.