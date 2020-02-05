Тысячи китайских туристов не могут вылететь с Бали из-за приостановки полетов в КНР

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Тысячи китайских туристов могут застрять на индонезийском острове Бали из-за того, что правительство Индонезии приостановило авиасообщение с материковой частью КНР, сообщило в среду китайское консульство города Денпасар - столицы Бали.

По данным консульства, на острове находятся по меньшей мере пять тысяч китайских туристов. Некоторые из них рассчитывают на продление действия виз. В консульстве также выразили надежду, что китайским туристам поможет иммиграционная служба Бали.

Отмечается, что отели острова дали гарантии, что к путешественникам из Китая будут хорошо относиться во время их продолжительного пребывания в стране.

Индонезия временно приостановила все полеты в Китай и из страны в среду 5 февраля в связи с угрозой распространения нового типа коронавируса. Власти этого государства пока не сообщали о подтвержденных случаях заражения коронавирусом.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. По данным китайских властей на утро 5 февраля, в КНР от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались уже почти 500 человек, число заболевших приближается к 25 тысячам. Под подозрением о наличии заболевания находятся около 200 тыс. человек. Вылечить удалось около 900 человек.

Случаи заболевания обнаружены также в десятках других стран. В России пока выявлены только два человека с коронавирусной инфекцией - в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.