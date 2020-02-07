Вспышка коронавируса может привести к остановке европейского завода Fiat

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Итало-американский концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) предупредил, что из-за вспышки коронавируса в Китае может встать один из его заводов в Европе. Об этом гендиректор компании Майк Мэнли сказал Financial Times.

По его словам, ситуация с коронавирусом затронула четырех китайских поставщиков FCA, при этом один "критически важный" производитель компонентов ставит производство в Европе под угрозу.

Через две-четыре недели FCA будет знать, придется ли ей останавливать конвейер на одном из заводов в Европе, сказал Мэнли, не уточняя, на каком именно.

Группа сотрудников FCA будет контролировать поставки компонентов и оценивать угрозы для производства, а также искать альтернативных поставщиков. Мэнли предупредил, что на это может уйти некоторое время, поскольку новые компоненты должны пройти сертификацию и регистрацию.

FCA стал первым автопроизводителем, который предупредил о возможной приостановке производства на одном из европейских заводов из-за коронавируса.

Такие автопроизводители, как Toyota, Hyundai, Volvo и PSA Group столкнулись с срывом поставок или риском их нарушения из-за вспышки заболевания в Китае. Toyota остановит свои китайские заводы с 10 февраля.

Распространение нового вируса, вызывающего пневмонию, продолжается. На утро 7 февраля в Китае с учетом Тайваня, Макао и Гонконга было зафиксировано 31 211 случаев заражения коронавирусом, еще более 220 - в других странах. Умерли 638 заболевших.