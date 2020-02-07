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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:39

Коронавирус обнаружен у 61 человека на круизном лайнере Diamond Princess

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Число людей, у которых обнаружен новый тип коронавируса, на круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине в японской Иокогаме, выросло втрое, сообщает Минздрав Японии.

По данным министерства, еще у 41 человека на судне тест на новый тип коронавируса показал положительный результат.

Ранее сообщалось о 20 заболевших.

Все зараженные будут доставлены в медицинские учреждения Токио.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. На борту судна находится 2 тыс. 666 туристов и 1 тыс. 045 членов экипажа. В среду в посольстве РФ в Токио "Интерфаксу" сообщили, что на судне находятся 24 гражданина России.

Как отметили в Princess Cruises, министерство здравоохранения Японии потребовало оставить судно на 14-дневный карантин в Йокогаме.

коронавирус Япония Diamond Princess

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