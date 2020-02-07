Что случилось этой ночью: пятница, 7 февраля

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Самолет из Ирана едва не пострадал во время авиаудара Израиля. Пассажирский лайнер пришлось посадить на российской военной базе в Хмеймиме. Израильские самолеты внезапно ударили по пригороду Дамаска, не выходя из своего воздушного пространства.

– Власти Китая отчитались о количестве заболевших коронавирусом. Более 30 тысяч человек заразились новой болезнью. Всего с начала вспышки умерли более 600 заболевших.

– "Новая газета" сообщила о нападении на журналистку и адвоката в Грозном. Это были обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина и адвокат Марина Дубровина. Пострадавшие фиксируют травмы и подают заявление в полицию.

– Трамп высказался об окончании процедуры своего импичмента. Он сказал, что его администрации пришлось "пройти через ад". В четверг сенат конгресса США признал Трампа невиновным в рамках слушаний по импичменту.

– Иностранцы смогут получать российское гражданство без отказа от имеющегося. Правительство подготовит изменения в закон "О гражданстве". Есть вероятность, что для евразийской интеграции отменят требования о непрерывном проживании в России в течение пяти лет.

– Температура в Москве достигла минимума с начала зимы. Температура почти достигла -10 градусов по Цельсию. При этом она все равно превышает климатическую норму.