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Температура в Москве достигла минимума с начала зимы

Температура в Москве достигла минимума с начала зимы
Уборка снега на Тверском бульваре
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ в ночь на пятницу опускалась до 9,8 градуса мороза, что стало минимальным значением с начала календарной зимы, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы и области.

"Прежнее минимальное значение зафиксировано накануне, в ночь на 6 февраля - минус 7,8 градуса. При этом минимум всего зимнего сезона 2019-2020 годов пока остается за 23 ноября, когда воздух остыл до минус 11,2 градуса", - сказал собеседник агентства.

В столичном регионе прошедшей ночью минимальная температура была зафиксирована в подмосковном Егорьевске, где подморозило до минус 12,2 градусов, теплее всего было в центре Москвы - минус 8,5 градусов.

Согласно прогнозам, в пятницу днем в Москве при облачно погоде местами пройдет снег, а скорость порывистого ветра будет достигать 14 м/с, температура воздуха не поднимется выше 7-9 градусов мороза.

Как ожидается, в ночь на субботу в Москве подморозит уже до минус 13-15 градусов, днем температура составит минус 5-7 градусов. В последующие дни продолжится потепление и в первой половине следующей недели вновь ожидаются оттепели.

Несмотря на пришедшее похолодание, в целом, по данным синоптиков, с начала календарной зимы средняя температура превышает климатическую норму более чем на 8 градусов.

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