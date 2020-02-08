Еще три пассажира круизного лайнера Diamond Princess заболели коронавирусом

Россиян среди них нет

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - У троих пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме, диагностирован коронавирус, граждан РФ среди них нет, сообщает посольство РФ в Японии.

"За последние сутки японская сторона информировала о 3-х заболевших коронавирусом пассажирах судна. Ни у кого из наших граждан вирус не диагностирован", - говорится в сообщении, опубликованном в фейсбуке посольства в субботу.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. На борту судна находится 2666 туристов и 1045 членов экипажа. В среду в посольстве РФ в Токио "Интерфаксу" сообщили, что на судне находятся 24 гражданина России.

Как отметили в Princess Cruises, министерство здравоохранения Японии потребовало оставить судно на 14-дневный карантин в Йокогаме.