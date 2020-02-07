Пенс не опроверг вероятность провала сделки с Лондоном из-за его уступки Huawei

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Вице-президент США Майк Пенс в пятницу отказался опровергнуть предположение, что разрешение британских властей на работу китайской компании Huawei в Великобритании может привести к неудаче переговоры Вашингтона и Лондона по торговой сделке, сообщил телеканал CNBC.

"Поживем - увидим", - сказал вице-президент в ответ на вопрос, не станет ли разрешение для Huawei фактором, который подорвет переговоры США и Великобритании в сфере торговли.

"Мы глубоко разочарованы (ситуацией с Huawei - ИФ), потому что когда я в прошлом сентябре по указанию президента встречался с премьер-министром (Британии Борисом - ИФ) Джонсоном, я сказал ему: когда Соединенное Королевство проведет Brexit, мы желаем начать переговоры с Соединенным Королевством относительно соглашения о свободной торговле", - продолжил Пенс.

При этом он подчеркнул, что, по мнению Вашингтона, использование технологий Huawei не соответствует интересам безопасности ни США, ни Великобритании.

Пенс отметил, что при развертывании сетей 5G нужно избежать "нарушений конфиденциальности и безопасности, которые неизбежно вытекают в случае с Huawei и ее контролем со стороны Коммунистической партии Китая".

В конце января правительство Великобритании дало согласие на участие Huawei в создании британских сетей 5G, но с рядом ограничений.

Накануне генеральный прокурор США Уильям Барр заявлял, что заявка Китая на доминирование в технологиях сетей 5G поставит под угрозу все страны мира, и этому вызову необходимо противостоять коллективно.

В 2019 году Вашингтон внес Huawei в список компаний, представляющих угрозу для национальной безопасности США, в связи с чем для работы с китайским производителем телекоммуникационного оборудования американским компаниям необходимо получать соответствующие лицензии.

Австралия ранее запретила использовать оборудование Huawei, которую Соединенные Штаты обвиняют в шпионаже, для своей сети 5G. Аналогичных шагов администрация США добивается от всех своих союзников и партнеров.