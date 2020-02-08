В провинции Хубэй зарегистрирован 81 новый случай смерти из-за коронавируса

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В эпицентре распространения нового типа коронавируса китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрирован 81 случай летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, и 2,8 тыс. новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.

В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончалось 67 человека, выявлено 1985 новых больных.

Всего с декабря 2019 года в Хубэе в результате новой пневмонии заболели по состоянию на 00:00 часов по местному времени субботы (19:00 пятницы по Москве) 22953 человек (в Ухане - 13603), смертельный исход заболевания зафиксирован в 699 случаях (в Ухане - 545 случаев). После выздоровления из медучреждений выписано 617 человека, 19835 больных продолжают лечение в больницах.