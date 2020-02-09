Air China отменит часть рейсов в США из-за коронавируса

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Китайская авиакомпания Air China сообщила, что в связи с сокращением пассажиропотока из-за распространения коронавируса прекращает полеты по маршрутам Пекин - Вашингтон и Шэньчжэнь - Лос-Анджелес.

Вместе с тем, управление гражданской авиации Китая ранее потребовало от китайских авиакомпаний продолжать обеспечивать бесперебойное сообщение со странами, которые не отказываются принимать рейсы из Китая.

В документе отмечается, что в связи с распространением в Китае коронавируса "спрос на международном авиационном рынке снизился, ряд стран ввели ограничения на въезд и выезд китайских граждан".

В частности, как сообщило управление, уже 46 мировых авиакомпаний временно прекратили полеты в материковый Китай.

Для удовлетворения потребностей в перевозке за рубеж и из-за рубежа пассажиров и обеспечения доставки международных грузов, управление гражданской авиации требует от китайских авиакомпаний "одновременно с сокращением числа рейсов в соответствии с рыночной ситуацией обеспечить бесперебойное выполнение зарубежных рейсов, за исключением полетов в те страны, которые ввели ограничительные меры в отношении Китая".

В связи со вспышкой коронавируса в Китае с конца января были приостановлены ввозные чартерные рейсы из РФ в города КНР. С 1 февраля ограничено регулярное авиасообщение: остались только рейсы "Аэрофлота" и нескольких китайских авиакомпаний с прибытием в терминал F аэропорта "Шереметьево". С 3 февраля РЖД приостановили движение пассажирских поездов в Китай.

По последним данным, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым коронавирусом, превысило 37 тысяч человек, более 800 человек скончались.