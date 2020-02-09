Президент Казахстана пообещал наказать чиновников, допустивших массовую драку

Вину за происшествие Токаев возложил на провокаторов

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Массовые беспорядки с кровопролитием в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана произошли по вине провокаторов при попустительстве сотрудников государственных органов, они будут наказаны, написал в твиттере президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Также он заверил, что пострадавшие в результате инцидента получат государственную поддержку.

С вечера субботы в Кордайском районе действует режим ЧС. По данным казахстанских властей, в настоящее время обстановка в населенных пунктах, где произошла драка, спокойная, ситуация под контролем.

В минувшую пятницу в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области Казахстана произошла массовая драка между местными жителями. Затем беспорядки перекинулись на села Аукаты и Боланбатыр. В результате погибли восемь человек, 137 человек обратились за помощью медиков. Госпитализированы 37 пострадавших, девять из них в реанимации. Сожжены или разрушены несколько десятков домов, машин и магазинов. Задержаны несколько десятков человек. По факту происшествия ведется досудебное расследование по статьям "Убийство" и "Организация массовых беспорядков" УК Казахстана.

Около 90% населения Масанчи составляют дунгане - представители национального меньшинства в Казахстане, потомки бежавших в XIX веке в Российскую империю из-за преследований властей жителей Китая. В СМИ и соцсетях появлялись данные о том, что причиной столкновений стал конфликт на национальной почве. Власти Казахстана эту версию отвергли.