Трамп заявил, что Китай и РФ вынуждают США наращивать ядерный арсенал

Президент США Дональд Трамп Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Действия Китая и России фактически вынуждают США увеличивать расходы на свой ядерный арсенал, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп.

Об этом Трамп сказал в ходе выступления перед американскими губернаторами в Вашингтоне. При этом он выразил уверенность, что и Москва и Пекин не хотят вести гонку вооружений в этой сфере.

"В то же время, и Россия, и Китай хотят вести переговоры, чтобы остановить это сумасшествие: выделение многих миллиардов долларов на ядерное оружие", - считает президент США. Но пока соглашения по прекращению гонки атомных вооружений нет, Штатам "нужно располагать самым мощным ядерным арсеналом в мире", пояснил Трамп.

В октябре 2019 года американский лидер говорил, что Вашингтон, Пекин и Москва должны заключить соглашение об ограничении разработок ядерного вооружения. Трамп также отмечал тогда, сейчас в США самый мощный ядерный арсенал в мире, Россия - вторая в данной сфере, а Китай - третий. "Это очень дорого и опасно, очень, очень опасно", - отмечал президент.