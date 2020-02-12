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США выразили надежду на прогресс на переговорах с Россией по СНВ

По мнению советника Трампа по нацбезопасности, Россия, в отличие от Китая, в таких переговорах заинтересована

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - США надеются, что в результате серьезных переговоров с Россией и, возможно, с Китаем может быть достигнут прогресс в вопросе сокращения стратегических наступательных вооружений, заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайан, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

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"Россию и Китай могут подтолкнуть к переговорам капиталовложения президента (США Дональда - ИФ) Трампа в военную сферу, а также то, что США вышли из договора по РСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - ИФ), оказавшегося неэффективным", - сказал О'Брайан, отметив, что переговоры "уже в ближайшие месяцы должны стать серьезной дискуссией по вопросам сокращения ядерных вооружений".

Он добавил, что Вашингтон рассчитывает на достижение прогресса на переговорах, однако признал, что Пекин пока не соглашается на участие в них.

"Китайцы не заинтересованы в контроле над вооружениями, поскольку они очень быстро продвигаются во всех технологических аспектах. Но Россия заинтересована", - сказал чиновник.

Он добавил, что пока этот вопрос будет оставаться предметом переговоров.

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году, вступил в силу в феврале 2011 года, срок его действия истекает 5 февраля 2021 года. Ранее Белый дом заявлял, что его продление в нынешнем формате маловероятно. При этом Трамп выражал желание заключить соглашение по контролю над вооружениями не только с Россией, но и с Китаем. Россия в свою очередь неоднократно предлагала США продлить ДСНВ.

До этого, в августе прошлого года, США официально вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в ответ Россия заявила о прекращении действия договора, возложив ответственность за это на американскую сторону.

США РФ КНР Роберт О'Брайан

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