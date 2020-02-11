Зеленский поменял главу своего Офиса

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности руководителя Офиса главы государства Андрея Богдана и назначил на этот пост Андрея Ермака, ранее занимавшего должность помощника президента.

Соответствующие указы обнародованы на сайте президента.

Зеленский назначил своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана главой администрации президента Украины 21 мая 2019 года.

Богдан, 1976 г.р., с 2007 по 2010 год работал заместителем министра юстиции Украины, затем заместителем министра Кабинета министров (2010-2011) и правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики (2013-2014).

Ермак, 1971 г.р., основал в 1997 году "Международную юридическую компанию" и занимался разработкой первых в Украине законодательных актов в сфере интеллектуальной собственности и хозяйственного права. Возглавлял "Ассоциацию предпринимателей города Киева". В 2006-10 гг. был помощником депутата от Партии регионов Эльбруса Тадеева.

Занял должность помощника Владимира Зеленского по вопросам внешней политики на следующий день после инаугурации, 21 мая 2019 года.

Зеленский о конфликтах в Офисе

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в его команде есть конфликты, которые мешают работать.

"Есть конфликты. Они мешают работать. Я всегда против таких конфликтов, так как в них нет победителей, и не бывает ничьих. К сожалению. Поэтому мы теряем или время, или теряем людей. А все, кто работают в Офисе, они все профессиональные люди. То есть мы сто процентов кого-то будем терять. Потому что ты не можешь жить в постоянном конфликте. Вот и все", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Зеленский также отметил, что он работает не только с теми людьми, которым доверяет. "Просто это немного разные вопросы, - с кем я работаю и кому доверяю. Если мы говорим, с кем я работаю, то в Офисе президента у меня есть два-три человека, которых я знаю давно. С другими мы начали работать или в течение избирательной кампании, или после того, как победили, познакомились, или эти люди, когда еще нас не было, работали тогда в администрации президента", - пояснил он.

Глава государства привел пример, что в нынешнем кабинете министров был единственный министр, которую он знал с университетских времен - экс-министр развития громад и территорий Алена Бабак, и то ее, по словам Зеленского, нельзя был назвать "его человеком". "После университета я ее не видел. То есть это не мой человек. Мы просто учились в одном вузе, поэтому мы знали друг друга", - добавил он.

Говоря о доверии, президент рассказал, что он долго не доверяет людям, но потом, когда уже доверил человеку, никто не может его убедить, что это не тот человек, который "чем-то там занимается нехорошим, недобрым". "Я очень сложно расстаюсь с людьми, очень сложно", - подчеркнул он.