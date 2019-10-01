Глава МВД Туркмении уволен после трех "последних предупреждений" президента

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отстранил от должности главы МВД генерал-лейтенанта полиции Исгендера Муликова, сообщает во вторник государственное иформагентство страны.

По его данным, "Муликов понижен в звании до специального звания майора полиции, а также лишен всех госнаград за серьезные недостатки, допущенные в работе и в руководстве подведомственными структурами, злоупотребление служебным положением, а также грубое нарушение должностных полномочий".

Вместо него президент назначил министром Мамметхана Чакыева, освободив его от должности заместителя премьера.

В апреле Бердымухамедов за ненадлежащее исполнение обязанностей и недостатки в работе объявил Муликову строгий выговор с последним предупреждением.

Для Муликова этот строгий выговор стал 12-м с мая 2009 года, когда он был назначен главой МВД. При этом три последних выговора были с "последним предупреждением".