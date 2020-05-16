Президент Туркмении объявил амнистию по случаю Ночи всемогущества

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - По случаю священной для всех мусульман ночи Гадыр Гиджеси (Ночь всемогущества) президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о помиловании 1402 осужденных, сообщило Государственное информационное агентство страны.

В соответствии с документом, от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы, а также от дополнительного наказания в виде возложения обязанности проживания в определённой местности освобождены 1192 туркменистанца и 210 граждан других государств.

Ночь всемогущества занимает особое место во время мусульманского месяца Рамадан, который в Туркменистане проходит с 24 апреля по 24 мая.