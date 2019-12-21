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Госдеп оставил Россию в списке стран-нарушителей свободы вероисповедания

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Госдепартамент США сообщил, что решил оставить Россию в списке стран, вызывающих обеспокоенность в связи с нарушениями свободы вероисповедания.

В коммюнике госдепа отмечается, что США оставили Россию, Узбекистан и Коморские острова в так называемом Special Watch List, фигуранты которого "совершают или же - закрывают глаза на серьезные нарушения свободы вероисповедания". Кроме того, в этот список добавлены Куба, Никарагуа, Нигерия и Судан.

Мьянма, Китай, Эритрея, Иран, КНДР, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан и Туркмения, как и год назад, остаются в особом списке стран, вызывающим наибольшее беспокойство госдепа в связи с ограничением свободы вероисповедания.

США Россия

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