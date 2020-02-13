Что случилось этой ночью: четверг, 13 февраля

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Власти Китая объяснили рост числа заразившихся и умерших от коронавируса. За последнее время произошел резкий скачок зарегистрированных случаев. За прошедшие сутки в провинции Хубэй умерли почти 250 человек.

– Восемь человек погибли в аварии с микроавтобусом под Псковом. Из пассажиров микроавтобуса выжил только один. По предварительной информации, они граждане Украины.

– СБ ООН одобрил британский проект резолюции по Ливии. Россия воздержалась при голосовании. Резолюция призывает не отказываться от прекращения огня и к невмешательству во внутренние дела Ливии.

– Всемирный мобильный конгресс в Барселоне отменили из-за коронавируса. Это самая крупная выставка мобильных технологий. Значительная часть участников должна была приехать из стран Азии и, в частности, Китая.

– Американские журналисты признали гол Овечкина лучшим в истории НХЛ. Хоккеист из России забросил знаменательную шайбу в 2006 году в ворота "Финикса". Это был его первый сезон в НХЛ.