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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 07:02

Рестораны и кафе закрылись в Гуанчжоу из-за угрозы коронавируса

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Все заведения общественного питания в мегаполисе Гуанчжоу на юге Китая закрыли для посещения в связи со вспышкой коронавируса.

"С 12 февраля работа всех заведений общественного питания (ресторанов, баров, столовых, закусочных) на территории города Гуанчжоу временно приостановлена. При этом сохраняется возможность заказа еды на вынос", - сообщается в четверг на странице генконсульства РФ в соцсети "ВКонтакте".

Информация о заражении коронавирусом россиян, находящихся в консульском округе, в Генконсульство РФ в Гуанчжоу не поступала, отмечается в сообщении.

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"10 февраля после выздоровления из больницы в городе Шэньчжэнь были выписаны два гражданина Пакистана, госпитализированные с заражением Covid-19, 12 февраля из больницы в Гуанчжоу также выписан пакистанский студент из города Ухань", - сообщает пресс-служба генконсульства.

По состоянию на 13 февраля в провинциях консульского округа зарегистрировано 2926 случаев заражения.

В середине декабря 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии, возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, получивший впоследствии название Covid-19. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

По данным на утро четверга, в эпицентре распространения нового типа коронавируса - китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 242 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, и 14 тыс. 840 новых случаев заражения.

В административном центре провинции - Ухане - скончались 216 человек, выявлено 13436 новых больных.

Комитет здравоохранения провинции объясняет резкий скачок числа вновь заболевших и скончавшихся новым методом диагностики.

Всего с декабря 2019 года в Хубэе пневмонией, вызываемой коронавирусом, заболели, по последним данным, более 48 тыс. человек (в Ухане - почти 33 тыс. человек), смертельный исход заболевания зафиксирован в 1,31 тыс. случаях (в Ухане - 1 тыс. 36 случаев). После выздоровления из медучреждений выписан 3441 человек.

В России сообщалось лишь о двух случаях выявления коронавирусной инфекции - "китайский" вирус был обнаружен в конце января у двух граждан КНР: студентки в Тюменской области и мужчины в Забайкальском крае. Оба они выписаны из российских больниц на этой неделе, заболевание протекало у них в легкой форме.

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Китай Гуанчжоу

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