Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 10:58

Половина россиян выступила за запрет поездок в страны с коронавирусом

Треть населения страны верят, что инфекция взята под контроль и скоро эпидемия закончится

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В России 64% населения согласны, что власти должны запрещать поездки в пострадавшие от коронавируса страны и выезд из них, 61% поддерживает ограничение полетов в Китай, а 54% поддерживают запрет на поездки во все зараженные страны. Это показало исследование Ipsos.

Новый коронавирус в Китае

Всего в мире 66% опрошенных считают, что въезд и выезд из пострадавших стран должен быть запрещен. Опрос проводился онлайн среди 8001 жителя Австралии, Канады, Франции, Германии, Японии, США и Великобритании с 7 по 9 февраля.

Обеспокоенность в связи со вспышкой новой инфекции выразили 66% опрошенных в Японии, 61% в Австралии, 55% в США, по 42% в России и Канаде, 43% британцев и 47% граждан ФРГ.

В целом по выборке 86% респондентов сказали, что много смотрели, слушали или читали по этой теме.

В то, что ситуация взята под контроль и распространение инфекции скоро закончится, верят только 19% по всей выборке, а 46% считают, что это не так. В России в успех мер по сдерживанию коронавируса верят 33% опрошенных. В Великобритании в это не верят 55% респондентов, в Канаде - 51%, в Австралии - 50%, в Японии - 49%.

Ipsos - третья по величине в мире глобальная исследовательская компания, имеющая офисы в 90 странах мира.

Мир спрятался за маской

13
Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Ipsos Китай Япония Великобритания США Канада Австралия Германия

Новости по теме

Новости

В России снизились продажи водки на фоне роста джина и виски

Медиаменеджеру Солопову предложили возглавить "Ведомости"

Правительство рассмотрит проект закона о "гаражной амнистии"

Правительство рассмотрит проект закона о "гаражной амнистии"

Мишустин признал, что ипотека остается слишком дорогой для россиян

Мишустин признал, что ипотека остается слишком дорогой для россиян

Борис Минц заочно арестован по делу о растрате 34 млрд рублей

На российском рынке пива сменился лидер

На российском рынке пива сменился лидер

Ростовского ученого Темирева приговорили к 7,5 годам колонии за госизмену

Ростовского ученого Темирева приговорили к 7,5 годам колонии за госизмену

Суд оправдал красноярца, обвиняемого в убийстве своей прабабушки

Роспотребнадзор через суд потребовал вернуть беглянку из больницы Боткина

Роспотребнадзор через суд потребовал вернуть беглянку из больницы Боткина

В Мосгордуме сменится руководитель аппарата

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');