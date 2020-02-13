Половина россиян выступила за запрет поездок в страны с коронавирусом

Треть населения страны верят, что инфекция взята под контроль и скоро эпидемия закончится

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В России 64% населения согласны, что власти должны запрещать поездки в пострадавшие от коронавируса страны и выезд из них, 61% поддерживает ограничение полетов в Китай, а 54% поддерживают запрет на поездки во все зараженные страны. Это показало исследование Ipsos.

Всего в мире 66% опрошенных считают, что въезд и выезд из пострадавших стран должен быть запрещен. Опрос проводился онлайн среди 8001 жителя Австралии, Канады, Франции, Германии, Японии, США и Великобритании с 7 по 9 февраля.

Обеспокоенность в связи со вспышкой новой инфекции выразили 66% опрошенных в Японии, 61% в Австралии, 55% в США, по 42% в России и Канаде, 43% британцев и 47% граждан ФРГ.

В целом по выборке 86% респондентов сказали, что много смотрели, слушали или читали по этой теме.

В то, что ситуация взята под контроль и распространение инфекции скоро закончится, верят только 19% по всей выборке, а 46% считают, что это не так. В России в успех мер по сдерживанию коронавируса верят 33% опрошенных. В Великобритании в это не верят 55% респондентов, в Канаде - 51%, в Австралии - 50%, в Японии - 49%.

Ipsos - третья по величине в мире глобальная исследовательская компания, имеющая офисы в 90 странах мира.