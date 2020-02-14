Первые пассажиры сошли в Японии с лайнера, стоящего на карантине из-за коронавируса

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Первые 11 пассажиров, анализы которых показали отрицательные результаты на коронавирус, смогли покинуть круизный лайнер Diamond Princess, стоящий на карантине в порту Иокогамы, сообщают в пятницу западные СМИ.

В то же время японские власти не уточнили, сможет ли в пятницу еще кто-либо сойти с лайнера на берег. Ранее правительство Японии разрешило некоторым пассажирам покинуть Diamond Princess, подготовив для них специально отведенные места. Так, сойти на берег смогут имеющие хронические проблемы со здоровьем, пассажиры старше 80 лет и те, кто располагается в каютах без окон, однако лишь в случае, если они не заражены коронавирусом Covid-19.

Между тем, на Diamond Princess, где находятся более 3,7 тыс. человек подтверждены 218 случаев заражения коронавирусом. По данным СМИ, заразившихся перевозят с судна в более безопасное место, также как и тех пассажиров, у кого есть другие проблемы со здоровьем, требующие медицинского вмешательства.

Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраля. Тем временем пассажиры большую часть времени проводят в каютах; им предписано носить медицинские маски и держаться подальше от других пассажиров по время кратких прогулок по палубам лайнера.

В самой Японии, без учета Diamond Princess, зафиксированы 33 случаев заболевания COVID-19. Одна из инфицированных скончалась в префектуре Канагава недалеко от Токио. Однако власти Японии поспешили успокоить общественность, отмечают СМИ.

"Нет никаких эпидемиологических свидетельств того, что по Японии распространяется эпидемия", - заявил журналистам генсек кабмина Японии Йосихидэ Суга.

"Коронавирусные" лайнеры

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин. На борту судна находится 2 666 туристов (среди них 24 гражданина России) и 1 045 членов экипажа.

Ранее в пятницу стало известно, что власти Камбоджи разрешили пассажирам другого круизного лайнера - Westerdam - сходить на берег, чтобы далее следовать по определенному маршруту на родину. Лайнер провел две недели в море после того, как пять стран отказали ему в заходе из опасений, что борту есть люди, зараженные новым коронавирусом.

Разрешение для пассажиров было выдано властями страны в пятницу утром после того, как Westerdam в минувший четверг, 13 февраля, пришвартовалось камбоджийском портовом городе Сиануквиль и медики проверили всех пассажиров и членов экипажа на предмет инфицирования коронавирусом Covid-19. Все тесты дали отрицательный результат. Ранее в пятницу стало известно, что россиян с этого лайнера (всего там находится 8 граждан РФ) отправят на родину 15 февраля.