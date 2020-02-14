В Сингапуре коронавирус распространился среди прихожан церкви пятидесятников

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Сингапуре в пятницу выявлены девять новых случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), причем шестеро инфицированных - прихожане церкви пятидесятников Grace Assembly of God Church, сообщила в пятницу сингапурская газета The Straits Times.

На данный момент у 13 прихожан этой церкви обследование показало положительный результат на наличие коронавируса.

По данным министерства здравоохранения Сингапура, таким образом, число зараженных в стране возросло до 67. В конце января минздрав Сингапура подтвердил первый случай заражения новым типом коронавируса.

Всего в мире по состоянию на пятницу за пределами материкового Китая зарегистрировано более 580 человек, заразившихся коронавирусом нового типа (COVID-19).

Набольшее число больных подтверждено в Японии - 248 - с учетом того, что на круизном лайнере Diamond Princess находится боле 200 заразившихся.

В Гонконге зарегистрировано 53 случая заболевания, 33 - в Таиланде, 28 - в Южной Корее, 19 - в Малайзии, 18 - на Тайване, по 16 - в Германии и Вьетнаме, по 15- в Австралии и США, 1 - в Австралии, 10 - в Макао, девять - в Великобритании, восемь - в ОАЭ, семь - в Канаде, по три - на Филиппинах, Индии и Италии, по два - в России и Испании, по одному - в Бельгии, Камбодже, Непале, Шри-Ланке и Швеции.

Летальный исход зафиксирован в трех случаях - по одному в Гонконге, Японии и на Филиппинах.

Пятидесятники— евангельские христиане, последователи самого многочисленного на сегодняшний день из всех направлений протестантизма, появившегося в начале XX века. Свое учение они относят к новозаветным событиям Пятидесятницы — Дню сошествия Духа Святого на апостолов.