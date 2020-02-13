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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:14

В Японии зафиксирована первая смерть от нового коронавируса

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Японские власти зафиксировали первый на территории страны летальный исход из-за заражения новым коронавирусом Covid-19, сообщает телеканал NHK.

В миреПервая смерть от нового коронавируса зарегистрирована в ГонконгеПервая смерть от нового коронавируса зарегистрирована в ГонконгеЧитать подробнее

По данным телеканала, жертвой болезни стала женщина старше 80 лет, которая скончалась в префектуре Канагава неподалеку от Токио.

В середине декабря 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии, возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, получивший впоследствии название Covid-19. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Ранее в четверг стало известно, что общее количество скончавшихся вследствие заражения коронавирусом выросло в Китае до 1367 человек. Заражение подтверждено у 59804 человек.

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Хроника 09 января – 13 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Япония

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