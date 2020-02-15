Решение о встрече Путина и Эрдогана будет принято после переговоров в Москве

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Решение о проведении саммита президентов России и Турции будет принято после российско-турецких переговоров, которые пройдут в Москве в понедельник, сообщил глава МИД республику Мевлют Чавушоглу.

"Если это будет необходимо, они согласились встретиться. Но посмотрим, как пройдут переговоры в Москве понедельник", - сказал Чавушоглу журналистам в субботу после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Он отметил, что президенты по телефону договорились, что сначала будет проведена встреча министров иностранных дел.

"Мы обсудили эти вопросы в позитивном ключе с министром Лавровым", - сказал министр.

Чавушоглу отметил, что ситуация в Сирии не повлияет на поставки российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию. "Это два разных вопроса. Мы не можем менять принципиальную позицию или политический курс из-за одного разногласия с той или иной страной", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

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