Посол России в Турции рассказал об угрозах в свой адрес

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу "Звезда" об угрозах в свой адрес и в отношении России.

"Из последних, то, что нападало вчера вечером и сегодня утром, такие вещи как: "Мы возведем небоскребы из черепов ваших военных" и "Заплатите цену за каждую каплю пролитой вами крови" и так далее", - заявил дипломат.

Он отметил, что "информационное пространство вокруг темы безопасности российских загранучреждений и вообще вокруг России в последнее время существенно подчищено", но подчеркнул, что невозможно не воспринимать угрозы серьезно. Он выразил мнение, что такие сообщения запускают цепную реакции ксенофобии, злобы и ненависти.

"Кто-то скажет, это люди выпустят пар и пойдут дальше, кто-то скажет, что это демократия. С этим нельзя не согласиться. В то же время подобные действия недопустимы, потому что речь идет не о посольстве или после, а о России и всех ее представителях", - заявил Ерхов.

Посол сообщил, что не волнуется за свою безопасность, так как его охраняют, но подчеркнул, что невозможно приставить охрану ко всем сотрудникам загранучреждений и изолировать живущих в Турции россиян.

"В этих вопросах нужна крайняя осторожность и крайняя щепетильность, нельзя провоцировать злобу и ненависть, разжигать вражду между народами. Такая атмосфера может привести к тому, что под угрозой окажется все здание турецко-российских отношений, а это очень большой и важный комплекс взаимосвязей, который кропотливо выстраивался усилиями десятков тысяч человек, начиная с президентов, внесших немалый личный вклад в развитие двусторонних связей", - заявил Ерхов.

Накануне "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели переговоры. Представитель Турции заверил российского коллегу в том, что страна принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности российских дипломатов.

Ранее произошло обострение ситуации в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Турция обвиняет сирийские войска в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и требует от Дамаска вывести силы из Идлибской зоны деэскалации.