Доклад по Украине вернули на сайт Мюнхенской конференции

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - На сайте Мюнхенской конференции по безопасности вновь появился план "12 шагов к большей безопасности в Украине и Евроатлантическом регионе".

Впервые документ был опубликован в преддверии открытия конференции в пятницу, однако вскоре после начала мероприятия исчез с официального сайта. Теперь же, по состоянию на воскресение, он снова доступен к просмотру.

Документ был подготовлен с участием организатора Мюнхенской конференции Вольфганга Ишингера, экспертами Европейской Сети Лидерства, Российского Совета по международной политике и Инициативы по сокращению ядерной угрозы.

Документ содержит предложения по разрешению украино-российского конфликта.

После его появления доклад был подвергнут критике со стороны экспертов Атлантического Совета, назвавших его представляющим "российскую точку зрения".

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Украины заявило, что тезисы, содержащиеся в этом документе, не соответствуют официальной позиции Киева, назвав его "частной инициативой группы политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности и ситуации по безопасности на Украине".