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Что произошло за день: воскресенье, 16 февраля

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Мужчина напал с ножом на прихожан в московском храме. Он ранил двух человек возле алтаря. Злоумышленника задержали по горячим следам, им оказался 26-летний уроженец Липецкой области. Против него возбуждено уголовное дело о хулиганстве и побоях. Источник, близкий к РПЦ, заявил, что мужчина рассчитывал на общественный резонанс и заранее спланировал преступление, он не производит впечатление человека с психическими отклонениями.

- Посол России в Турции рассказал об угрозах в свой адрес и в отношении России. Алексей Ерхов заявил телеканалу "Звезда", что его хорошо охраняют, но призвал проявить щепетильность, чтобы не разжигать вражду между народами.

- Протоиерей Димитрий Смирнов сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками". Он выразил мнение, что для мужчин такие женщины - временная утеха. Высказывание протоиерея вызвало бурную дискуссию в соцсетях. В РПЦ призвали не воспринимать слова Смирнова буквально.

- Подругу художника Петра Павленского взяли под стражу во Франции. Ее подозревают во вмешательстве в личную жизнь и распространении личной информации. По данным канала BFM TV, именно она получала интимные сообщения от политика Бенжамена Гриво, материалы из которых позднее опубликовал Павленский. Сам художник был задержан накануне.

- Четверых украинских рыболовов-браконьеров арестовали на 10 суток. Их признали виновными в неповиновении законным требованиям пограничников. Накануне рыбаков задержали в Азовском море за незаконный вылов камбалы..

- Российский биатлонист Александр Логинов завоевал бронзу чемпионата мира в гонке преследования. Он лидировал на протяжении всей гонки, но уступил французу Эмильену Жаклену и норвежцу Йоханнесу Бе.

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